الأربعاء 12 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التنمية المحلية تواصل المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة الوظائف القيادية

جانب من مقابلات اللجنة،
جانب من مقابلات اللجنة، فيتو
ads

واصلت اللجنة العليا للقيادات بوزارة التنمية المحلية اجتماعاتها لليوم الرابع علي التوالي برئاسة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة الوزارة رقم (2) لسنة 2024 لشغل 136 وظيفة قيادية بالإدارة المحلية ( سكرتير عام - سكرتير عام مساعد - رئيس مركز ومدينة وحي ) على مستوى جميع المحافظات.

 

منال عوض: تطوير 312 مركزا تكنولوجيا ثابتا فى 27 محافظة

منال عوض: انطلاق الأسبوع الـ 28 من الخطة التدريبية للمحليات غدًا

وتضم اللجنة العليا للقيادات كل من اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر الأسبق واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية السابق واللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية الأسبق واللواء علاء الهراس نائب محافظ الجيزة للأحياء الأسبق والدكتور عصام شعت مساعد الوزيرة لشئون الإدارة المحلية والمستشار لطفى منصور المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية.

وأشارت د.منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلي أن اليوم الرابع شهد إجراء المقابلات الشخصية لحوالي 82 متقدمًا، ليبلغ العدد الإجمالي الذي تم اجراء مقابلات لهم 326  متقدمًا ممكن توافرت فيهم الشروط للمسابقة من إجمالي 1206 متقدم.

وقالت وزيرة التنمية المحلية إن اللجنة العليا للقيادات حريصة علي الاستماع إلى رؤية وخبرات المتقدمين للمسابقة والتعرف علي ملامح مقترحاتهم لتطوير الوظائف المتقدمين إليها بالمسابقة وحل بعض التحديات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنينز

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اللواء عبدالحميد الهجان عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية منال عوض وزيرة التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية

مواد متعلقة

منال عوض: 4 برامج تدريبية للعاملين بقطاع التفتيش والإدارات الهندسية وقادة المستقبل
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع درجات الحرارة بدءًا من الأسبوع المقبل

حيثيات تأييد براءة سيدة فاقوس المتهمة بقتل وطهي وأكل رضيعها

أسعار سبائك الذهب بالصاغة، السبيكة 1 جرام تتخطى الــ 5 آلاف جنيه

رئيس البرلمان الأردني يدعو الشعب لاستقبال الملك عبد الله بالمطار عقب عودته من أمريكا

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

مدفعلهاش إيجار من 45 عامًا، محافظ المنيا يساعد مسنّة استنجدت به في ملوي

نجاة كمال أبو رية من حادث مروع أعلى وصلة دهشور بأكتوبر

"الكهرباء" تعلن مواجهة ظاهرة الفقد على الشبكة.. وتسترد مليارا و600 مليون جنيه من المتهربين.. وتؤكد استخدام تكنولوجية حديثة لضبط المتلاعبين بالعدادات.. و7 شروط أساسية لصحة محاضر سرقة التيار الكهربائي

منوعات

المزيد

بريطاني خسر 40 مليار جنيه في القمامة عام 2013، ويفكر بشراء مقلب النفايات للبحث عنها

عراقي يعاقب أبناءه صعقا بالكهرباء لرسوبهم في الامتحانات

تايلور سويفت توزع أموالًا على العمال في إحدى الحفلات (فيديو)

والتون جوجينز: الموسم الثاني من مسلسل Fallout سيكون مذهلًا

المزيد

خدمات

المزيد

عيار 21 يسجل 303 ريالات، سعر الذهب في السعودية اليوم

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

أسعار الذهب في البحرين منتصف تعاملات الأربعاء 12 فبراير 2025

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 12- 02- 2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

خريطة الأماكن المطلوبة لشغل وظائف معلم مساعد بمادة اللغة الإنجليزية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل كان المشركون يعبدون الجن؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير رؤية الملح في المنام وعلاقتها بجلب البركات والخير

لماذا لا يؤذن لصلاة العيد؟ أمين الفتوى يوضح السبب

المزيد
الجريدة الرسمية