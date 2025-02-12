التنمية المحلية تواصل المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة الوظائف القيادية

واصلت اللجنة العليا للقيادات بوزارة التنمية المحلية اجتماعاتها لليوم الرابع علي التوالي برئاسة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة الوزارة رقم (2) لسنة 2024 لشغل 136 وظيفة قيادية بالإدارة المحلية ( سكرتير عام - سكرتير عام مساعد - رئيس مركز ومدينة وحي ) على مستوى جميع المحافظات.

وتضم اللجنة العليا للقيادات كل من اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر الأسبق واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية السابق واللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية الأسبق واللواء علاء الهراس نائب محافظ الجيزة للأحياء الأسبق والدكتور عصام شعت مساعد الوزيرة لشئون الإدارة المحلية والمستشار لطفى منصور المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية.

وأشارت د.منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلي أن اليوم الرابع شهد إجراء المقابلات الشخصية لحوالي 82 متقدمًا، ليبلغ العدد الإجمالي الذي تم اجراء مقابلات لهم 326 متقدمًا ممكن توافرت فيهم الشروط للمسابقة من إجمالي 1206 متقدم.

وقالت وزيرة التنمية المحلية إن اللجنة العليا للقيادات حريصة علي الاستماع إلى رؤية وخبرات المتقدمين للمسابقة والتعرف علي ملامح مقترحاتهم لتطوير الوظائف المتقدمين إليها بالمسابقة وحل بعض التحديات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنينز

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