مصدر مطلع: مصر وقطر تكثفان جهودهما الدبلوماسية لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

أكد مصدر مصري مطلع أن مصر وقطر تكثفان جهودهما الدبلوماسية في محاولة إنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وشدد المصدر على أن القاهرة والدوحة تعملان على حث الأطراف على الالتزام ببنود الاتفاق وسط تعقيدات سياسية وميدانية تزيد من صعوبة المهمة.

وفي سياق آخر، شهدت مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس خلال اتصال هاتفي، مع ميتا فريدريكسن رئيسة وزراء الدنمارك، تبادلًا للرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الرئيس السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك في هذا السياق ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث، وتبادل إطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتيسير دخول المساعدات الإنسانية لإنهاء الوضع الإنساني الكارثي الذي يعاني منه أهالي القطاع.



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