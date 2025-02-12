مدفعلهاش إيجار من 45 عامًا، محافظ المنيا يساعد مسنّة استنجدت به في ملوي

استجاب اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، لاستغاثة سيدة مسنّة خلال جولته التفقدية في مركز ملوي جنوب المحافظة، حيث اشتكت من عدم حصولها على إيجار محل قديم لم يُدفع منذ حوالي 45 عامًا.

وخلال زيارته، رافق محافظ المنيا السيدة إلى المحل، وطالب المستأجرين بدفع ألف جنيه لكل منهم لها، أو سيتحملون غرامات يومية.

كما وجه محافظ المنيا رئيس المجلس المحلي في مركز ملوي بدفع ألفي جنيه للسيدة على الفور، حيث قام الأخير بإخراج المبلغ من محفظته، مشيرًا إلى أنه يمكن للسيدة أن تزور المجلس كل شهر لاستلام المبلغ.

تأتي هذه الجهود في إطار جولة تفقدية قام بها محافظ المنيا في مركز ملوي، حيث افتتح أيضًا معرض "أهلًا رمضان".

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