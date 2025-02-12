عودة محمد صبحي لحراسة مرمى الزمالك في مواجهة بتروجيت.. أول ظهور لحارس القلعة البيضاء هذا الموسم.. وتفاصيل غياب محمد عواد

الزمالك، يعود محمد صبحى حارس مرمى الفريق للمشاركة في مباراة الزمالك المقبلة ضد بتروجيت في بطولة الدوري المصري الممتاز، ويأتي هذا في ظل تأكد غياب محمد عواد عن المشاركة في المباراة بسبب حصوله على الإنذار الثالث في المباراة الأخيرة ضد فاركو.

تفاصيل غياب محمد عواد

حصل محمد عواد على إنذار في المباراة التي جمعته مع فريق فاركو في الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري، ليحصل بذلك على إنذاره الثالث.

وبناءً عليه، سيغيب عن مباراة بتروجت المقبلة، مما يفتح المجال أمام محمد صبحى ليعود إلى حراسة مرمى الزمالك مجددًا.

محمد صبحي ومحمد عواد

عودة محمد صبحي بعد فترة غياب

يعود محمد صبحي إلى تشكيلة الفريق بعد فترة غياب طويلة، حيث كان آخر ظهور له مع الزمالك في مباراة أمام أنيمبا النيجيري في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، التي أقيمت في 19 يناير 2025.

انتهت المباراة بفوز الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة، كانت تلك المباراة هي آخر ظهور لصبحي مع الزمالك في مختلف البطولات.

أول ظهور لصبحي في الدوري هذا الموسم

تعد مباراة بتروجت المقبلة هي أول مشاركة لمحمد صبحي في بطولة الدوري لهذا الموسم، على الرغم من كونه الحارس الأساسي في بداية الموسم الماضي، لم يعتمد عليه الجهاز الفني للفريق في أي مباراة بالدوري هذا الموسم حتى الآن.

محمد صبحي ومحمد عواد

آخر ظهور لصبحي في الدوري الموسم الماضي

آخر ظهور لمحمد صبحي في الدوري كان في الموسم الماضي، وتحديدًا في 21 يوليو 2024، في مباراة أمام فريق الداخلية والتي انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف، وشارك فيها صبحى في حراسة مرمى الفريق لأول مرة بعد غياب.

موعد مباراة الزمالك وبتروجيت

تنطلق مباراة الزمالك وبتروجيت يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 4 عصرا.

وتنقل مباراة الزمالك وبتروجيت عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك في الدوري قبل المباراة

يدخل فريق الزمالك المباراة أمام بتروجت في الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري وهو في المركز الثالث برصيد 26 نقطة من 13 مباراة حيث فاز الفريق في 8 مباريات، وتعادل في مباراتين، وخسر 3 مباريات.

ويسعى الفريق لتحقيق الفوز في المباراة القادمة لتحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري.

وتعد عودة محمد صبحى إلى تشكيلة الزمالك تمثل خطوة مهمة للفريق في ظل غياب محمد عواد، ستكون مباراة بتروجت اختبارًا جديدًا لصبحى في الدوري، حيث يسعى لإثبات قدراته واستعادة مكانته الأساسية في حراسة مرمى الفريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.