تجديد حبس المتهم بقتل شقيقه في أوسيم

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس شاب بتهمة إنهاء حياة شقيقه الأكبر رميا بالرصاص بسبب خلافات أسرية بمدينة أوسيم ، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كلفت النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعي بتوقيع الصفة التشريحية على الجثة، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

العثور على جثة بأوسيم

كان ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، تلقوا إشارة من أحد المستشفيات تفيد باستقبال جثة أحد الأشخاص به آثار طلق ناري في منطقة الرقبة وادعاء تعدي آخر ومقيم بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليه الأصغر بسبب خلافات أسرية.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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