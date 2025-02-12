الأربعاء 12 فبراير 2025
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حوادث

حريق يلتهم محل تجاري في فيصل

حريق محل، فيتو
حريق محل، فيتو

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة فى إخماد حريق نشب داخل محل تجاري بمنطقة الطوابق في فيصل دون وقوع أى إصابات.

حريق محل تجاري بفيصل

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب حريق داخل محل تجاري بمنطقة الطوابق في فيصل وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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