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اقتصاد

ارتفاع التضخم في الأردن إلى 2.29% خلال يناير

التضخم في الأردن،
التضخم في الأردن، فيتو

ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في الأردن خلال يناير الماضي 2.29% على أساس سنوي، ليصل إلى 112.23نقطة، حسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة اليوم الأربعاء.

 

ارتفاع التضخم في الأردن

وعزا التقرير ارتفاع التضخم في يناير الماضي بشكل رئيسي لزيادة أسعار مجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة 15%، والتبغ والسجائر  12.7%، واللحوم والدواجن 8.7%، والتوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الأخرى 5.3%، والثقافة والترفيه 4.96%، وبحسب التقرير، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في يناير على أساس شهري 0.42%.

 

زيادة البنزين في الأردن

وبنهاية يناير الماضي، قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن رفع سعر لتر البنزين بنوعيه، والسولار، فيما ثبت سعر الجاز، لشهر فبراير الجاري.

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وأقرّت اللجنة رفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 بنسبة 1.7% وبواقع 15 فلسًا للتر، ليصبح 885 فلسًا للتر، وزاد سعر بيع البنزين أوكتان 95 بنسبة 0.91% وبواقع 10 فلسات للتر ليصبح 1110 فلسات للتر.

 

كما قررت رفع سعر بيع السولار بنسبة 4.3% وبواقع 30 فلسًا للتر ليصبح 680 فلسًا للتر، مع الاستمرار في تثبيت سعر بيع الكاز عند 620 فلسًا للتر، والإبقاء على سعر بيع أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند 7 دنانير للأسطوانة.

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التضخم الأردن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لجنة تسعير المشتقات النفطية البنزين سعر بيع السولار

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