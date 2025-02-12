أسرة شاب صدمته سيارة في حلوان تتسلم جثمانه من مشرحة زينهم

تسلمت أسرة شاب صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق في حلوان، جثمانه من مشرحة زينهم، وذلك بعد تصريح النيابة العامة بدفنه.

وكان مشرف غرف العمليات، قد تلقى بلاغًا من الخدمات الأمنية في حلوان، مفاده وقوع حادث تصادم، وعلى الفور انتقل رجال الإسعاف إلى مكان الواقعة.

وتبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات وتوفي، وتم نقله إلى المستشفى.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة التي تولت التحقيق.

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