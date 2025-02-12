الأربعاء 12 فبراير 2025
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حوادث

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق محل في حلوان

الحماية المدنية
الحماية المدنية

انتدبت نيابة حلوان الجزئية المعمل الجنائي لبيان سبب حريق داخل محل فى منطقة حلوان، وانتقل رجال الحماية المدنية لمكان الواقعة وتم إخماده.


وتلقت غرفة النجدة، بلاغا يفيد نشوب حريق بمنطقة حلوان، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق في محل.
مباشرة تم محاصرة النيران قبل امتدادها للعقارات المجاورة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع لأقوال شهود عيان.

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نيابة حلوان منطقة حلوان رجال الحماية المدنية

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