الأربعاء 12 فبراير 2025
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النتائج النهائية لدوري الكرة الطائرة بجامعة جنوب الوادي الأهلية

الدكتور احمد عكاوي
الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة

نظمت إدارة رعاية الطلاب بجامعة جنوب الوادي الاهلية دوري الكرة الطائرة  للطلبة والطالبات بمختلف البرامج بالجامعة.

نتائج مباريات الطلبة  

وأسفرت نتائج مباريات الطلبة عن فوز فريق برنامج الألسن بالمركز الأول، وفوز فريق برنامج الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالمركز الثاني  و حصل على المركز الثالث المركز الثالث فريق برنامج الهندسة

وأسفرت نتائج مباريات الطالبات عن فوز برنامج التمريض  بالمركز الاول والمركز  الثاني  لفريق برنامج الألسن قسم اللغة الإنجليزية والمركز الثالث فريق ميكس من علوم ادارية وعلاج طبيعي.

يأتى ذلك في إطار المبادرة الرئاسية  بداية جديدة لبناء الإنسان وتحت رعاية  الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة وإشراف الدكتور محمد إسماعيل النائب الأكاديمي للجامعة الأهلية. 

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المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان المبادرة الرئاسية بداية جديدة جامعة جنوب الوادي الأهلية جامعة جنوب الوادي دوري الكرة الطائرة بداية جديدة لبناء الإنسان

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