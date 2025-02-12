بعد محمد صلاح، صراع جديد بين الهلال والنصر لضم نجم ليفربول

كشفت تقارير صحفية أن الصيف المقبل سيشهد منافسة قوية على ضم أحد أبرز نجوم ليفربول الإنجليزي بعد الاهتمام بالتعاقد مع محمد صلاح هداف الريدز.

صراع سعودي لضم لويس دياز

وقالت صحيفة TEAMtalk إن هناك اهتماما كبيرا بانتقال اللاعب لويس دياز إلى دوري روشن السعودي عقب نهاية الموسم الجاري.



وأشار إلى أن ناديي الهلال والنصر، يهتمان بالحصول على خدمات الكولومبي لويس دياز، نجم ليفربول، في الميركاتو الصيفي المقبل.



وأوضحت "الهلال والنصر على استعداد لوضع عرض كبير على طاولة ليفربول، من أجل ضم دياز، الذي يرتبط بعقد حتى صيف 2027".



وتابعت "برشلونة كذلك يضع عينه على دياز، رغم وضعه المالي الصعب، وتألق الرباعي لامين يامال وفيران توريس ورافينيا وروبرت ليفاندوفسكي الذين وقعوا على 113 هدفًا في 36 مباراة هذا الموسم".



وأكملت "لا يبدو أن ليفربول يهتم ببيع لويس دياز هذا الصيف، حيث يتبقى للكولومبي موسمان آخران في عقده، ولكن إذا تلقى عرضًا مغريًا للغاية، فقد يتحول المشهد إلى سيناريو جديد".

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