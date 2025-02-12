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حوادث

جنايات نجع حمادي تقضي بالسجن 40 سنة في 3 جرائم متنوعة على متهم بقنا

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار إسماعيل محمود الفران، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبد اللطيف، وهشام يحيى وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي سلام، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير عبد الشافي، متهما بالسجن 40 سنة في 3 جرائم متنوعة بمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

تعود أحداث القضية الأولى إلى 17 يوليو 2015، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم عبد الرحيم.ت.ع، وآخرين، تهمة حيازة سلاح وذخائر، واستعمال قوة وعنف ضد 4 مواطنين، واتلاف سيارة، في القضية رقم 14660 لسنة 2015  جنايات نجع حمادي، والمقيدة برقم  610 لسنة 2015 كلي قنا، والتي عاقبت المتهم بالسجن 5 سنوات.

 

وتعود أحداث القضية الثانية إلى 26 أكتوبر 2015، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم وآخرين،  تهمة قتل المجني عليه حازم.م.ع، محام،  في القضية التي حملت رقم 3384 لسنة 2016 جنايات نجع حمادي، والمقيدة برقم 776 لسنة 2016 كلي قنا، والتي عاقبت المتهم بالسجن المؤبد.

وتعود أحداث القضية الثالثة إلى 12 سبتمبر 2017، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم وآخرين، تهمة قتل المجني عليه طارق.ع.ع، وحيازة أسلحة بسبب خلافات عائلية،  في القضية التي حملت رقم 5340 لسنة 2018، جنايات نجع حمادي، والمقيدة برقم 997 لسنة 2018 كلي قنا، والتي عاقبت المتهم بالسجن 10 سنوات.

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