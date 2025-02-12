وزيرة البيئة تقوم بحملة لتنظيف وإزالة المخلفات البلاستيكية من نهر النيل

قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بزيارة تفقدية لموقع تدوير المخلفات البلاستيكية بجزيرة "قرصاية" بمنطقة الجيزة، مقر مبادرة فيري نايل (Very Nile)، والذي تشرف عليه كمبادرة للحفاظ على البيئة والعمل على فرز وإعادة تدوير والتخلص الآمن من المخلفات البلاستيكية التي يقوم بتجميعها الصيادين والمتطوعين من نهر النيل.

استمعت الدكتورة ياسمين فؤاد، لتفاصيل المشروع ومراحل وإجراءات عملية جمع وتدوير المخلفات التى يتم جمعها من نهر النيل، لافتة إلى أن الجزيرة أصبحت تمثل مقرًا لمشروع استطاع دمج سكان وصيادو الجزيرة فى العمل على تنظيف ورفع المخلفات من النيل، وجعلهم شركاء أساسيين وهو ما كان سببًا فى نجاح المبادرة، كما توفـر المبادرة للسيدات فـــرص عمــل من خـــلال ورشـــة لإعـــادة تدويــر المخلفات البلاستيكية، لتتحول المخلفات على أياديهن لمنتجات صديقة للبيئة.

وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بدعم وزارة البيئة مبادرة VeryNile منذ بدايتها، حيث كانت شريك وداعم أساسي لها، بإزالة المخلفات من نهر النيل لعودة المظهر البيئي والحضاري له، وكانت شريكا في أول أنشطتهم التطوعية، ومع توالى الأنشطة والفعاليات تنامت وتزايدت المشاركة من الشباب والمجتمع المدني، وصولًا إلى إنشاء هذا المشروع.

حملة لتنظيف وإزالة المخلفات البلاستيكية من نهر النيل

كما قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بحملة لتنظيف وإزالة المخلفات البلاستيكية من نهر النيل، بالتعاون مع مبادرة فيري نايل (Very Nile)، وذلك بمشاركة الأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندسة يسرا عبد العزيز رئيس وحدة البلاستيك بالوزارة، ومجموعة من المتطوعين.

وأكدت وزيرة البيئة حرص الوزارة على دعم وتشجيع المبادرات البيئية، التى تطلقها منظمات المجتمع المدني، بهدف دمجهم فى فعاليات العمل البيئي وتدعيم قطاع البيئة في مصر، بالإضافة إلى رفع الوعي بأهمية الحفاظ على مياه نهر النيل من التلوث بالمخلفات البلاستيكية، وزيادة الوعي المجتمعي بضرورة الحد من المخلفات البلاستيكية لما تشكله من خطورة بالغة على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية، وأيضا تعزيز ثقافة إعادة التدوير وتشجيع استخدام البدائل الصديقة للبيئة.

وشهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على هامش الزيارة مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بوزارة البيئة ومبادرة "فيري نايل"- شركة بسيطة للاستشارات العامة -، للتعاون والتنسيق وتقديم الدعم الفني فى تنظيم حملات تنظيف نهر النيل بشكل دوري، وتنفيذ لقاءات توعية لكافة فئات المجتمع، حيث قام بالتوقيع كل من الأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والأستاذ ألبان دى مينوفيل والأستاذ هانى فوزى بصفتهما الأعضاء المنتدبة لشركة بسيطة للاستشارات العامة.

وأكدت وزيرة البيئة على أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار ما تقوم به وزارة البيئة من جهود لحماية البيئة وتنميتها، وانطلاقا من سعيها للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وذلك من خلال المشاركة مع كافة الجهات والمؤسسات المختلفة على المستوى الوطني، واتساقا مع مبادرة فخامة رئيس الجمهورية "اتحضر للأخضر" والتي تهدف إلى رفع الوعى البيئي لدى كافة فئات المجتمع وتنفيذ أنشطة تطوعية للحفاظ على البيئة، ولما كان للدور الذي تقوم به مبادرة فيري نايل (Very Nile) لحماية نهر النيل من المخلفات الصلبة وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

وأوضحت د. ياسمين فؤاد، أن بروتوكول التعاون ينص على تقديم جهاز تنظيم إدارة المخلفات، الدعم الفني لمبادرة فيري نايل (Very Nile) لتنفيذ حملات نظافة وتجميع المخلفات الصلبة من مجرى النيل من خلال الصيادين المرخص لهم والمتطوعين وكذلك المراكب المرخصة والمتخصصة في العمل بمجرى نهر النيل، وكذلك المشاركة في النشاطات والفعاليات التي ينظمها فيري نايل من خلال ممثلى الوزارة.

وأضافت وزيرة البيئة، أنه وفقًا لبروتوكول التعاون تلتزم فيري نايل (Very Nile) بتنظيم الحملات الخاصة بتنظيف نهر النيل بشكل دوري وذلك بالتنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وإطلاق مشروع Very Nile لتجميع المخلفات الصلبة (العبوات البلاستيكية الزجاجات والمخلفات. إلخ) من مجرى نهر النيل من خلال ضفاف النيل وشواطئه وكذلك المراكب المرخصة والمتخصصة وأيضا مراكب الصيادين بهدف تنظيف نهر النيل من المخلفات وذلك بمحافظات الجمهورية مع التأكد من الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة قبل البدء.

ويتضمن بروتوكول التعاون قيام مبادرة فيري نايل (Very Nile) بتنظيم لقاءات توعية لكافة فئات المجتمع (أطفال – شباب – بالغين) للتوعية لتقديم المعلومات الكافية حول البيئة وأهمية الحفاظ عليها وكذلك حماية نهر النيل من التلوث وأهمية إعادة تدوير المخلفات بصورة أمنة، وكذلك التخلص الآمن من المخلفات وذلك عن طريق جمعها وكبسها داخل مركز فري نايل بجزيرة القرصاية وبصرة بأسيوط، على أن يقوم بموافاة جهاز تنظيم إدارة المخلفات بتقارير سنوية حول كمية المخلفات التي يتم تجميعها وأسلوب التخلص النهائي الآمن منها، والعمل على إتاحة فرص عمل خضراء للمجتمعات المحلية (مع تضمين الشباب والمرأة والتأكيد على عدم وجود عمالة من الأطفال).

واختتمت وزيرة البيئة جولتها بتكريم عدد من العاملين تحت مظلة مبادرة "فيري نايل" تقديرًا لجهودهم فى نجاح العمل داخل تلك المنظومة، حيث تم تكريم عدد ٢ من الصيادين أصحاب أعلى معدل جمع للمخلفات البلاستيكية، وأحد العاملين على منظومة الفرز فى المبادرة، إضافة إلى تكريم ٣ من السيدات العاملات فى ورشة إعادة تدوير البلاستيك.

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