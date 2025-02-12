تداول 17 ألف طن بضائع و1030 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 10 سفن حيث تم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1030 شاحنة و50 سيارة.

معدل تداول الحاويات

وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 510 شاحنة و40 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، 520 شاحنة و10 سيارة.



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة أمل، فيما استقبل الميناء بالامس ثلاث سفن أمل، بوسيدون اكسبريس ودليلة وغادرت ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس والحرية وAlcudia Express.

كما تم تداول 2800 طن بضائع و285 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفينتين آور وآيلة.

وشهد ميناء بورتوفيق امس مغادرة السفينة KORAL SEDRA.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2010 راكب .

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