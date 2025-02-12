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رياضة

بشير التابعي: تفاوض الزمالك مع ميكالي قبل مباراة القمة أمر خاطئ

ميكالي المدير الفني
ميكالي المدير الفني السابق لمنتخب الشباب، فيتو

الزمالك، أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، أنه يفضل استمرار السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، حتى نهاية الموسم.

وقال التابعي، في تصريحات تليفزيونية: "من الأفضل استمرار جروس، في الزمالك لنهاية الموسم".

 

التفاوض مع ميكالي خطأ 

وتابع: "ليس من المعقول خروج تصريحات وأنباء عن التفاوض مع ميكالي والزمالك مرتبط بمباراة هامة أمام الأهلي وهذا لا يصح".

وأتم التابعي تصريحاته قائلًا: "مارسيل كولر، يرفض تواجد محمد رمضان، لذلك تم تغيير مسمى منصبه من مدير الكرة للمدير الرياضي".

جروس، فيتو
جروس، فيتو

موقف زيزو من لقاء بتروجيت

في سياق أخر، حسم الحكم طارق مجدي الذي أدار مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الجولة السادسة من الدوري الممتاز والتى انتهت بالتعادل 2-2، الجدل  حول الإنذار الذي منحه في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وأشهر طارق مجدي بطاقة صفراء في الدقيقة الأخيرة من مباراة طلائع الجيش لتثير الجدل خاصة أن المشهد كان يتواجد به أحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وسيف الدين الجزيري ومحمد السيد.

 

طارق مجدي يحسم الجدل بشأن زيزو

وقال طارق مجدي في تصريحات خاصة لـ فيتو: لم أشهر البطاقة الصفراء في وجه زيزو كما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وواصل: المباراة من الجولة السادسة وتأكدت من التقرير قبل قليل والبطاقة الصفراء كانت لـ محمود عبد الرازق شيكابالا.

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