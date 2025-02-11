حبس محامي شقة المعمورة بعد العثور علي جثتين إحداهما لزوجته عرفيا

باشرت نيابة المنتزه ثاني بالإسكندرية التحقيق في واقعة العثور على جثتي سيدتين مدفونتين في شقة بالطابق الأرضي، يستأجرها محام بعقار في منطقة المعمورة شرقي الإسكندرية، بعد أن ألقت الشرطة القبض على المحامي المتهم، وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستخراج الجثتين لتشريحهما ومعرفة سبب الوفاة وسؤال شهود العيان.



وكان قد تلقى قسم شرطة المنتزه ثان إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد عثور الأهالي على جثة مدفونة بشقة في شارع مدرسة مي زيادة بمنطقة المعمورة.



انتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة وجود جثتين إحداهما ملفوفة في بطانية ومدفونتين بأرضية شقة يستأجرها محام بالعقار المشار إليه.



وتبين من التحريات الأولية أن الجثتين إحداهما زوجة المذكور بعقد عرفي والثانية موكلته، وأنه استأجر الشقة محل الحادث العام الماضي بحجة تحويلها إلى مكتب محاماة .



وجرى اكتشاف الجريمة خلال تواجد فتاة رفقة المحامي المذكور داخل الشقة وبدخولها إحدى الغرف خلسة اكتشفت وجود الجثتين فأطلقت صرخات تجمع على إثرها الأهالي.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.