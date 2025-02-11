ضبط طن ونصف الطن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالمنوفية

شنت لجنة من مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية برئاسة الدكتور هانى شمس الدين مدير عام الإدارة العامة للمجازر والصحة العامة وأطباء إدارة المجازر وتفتيش اللحوم، حملة مكبرة بمركز الباجور.

جاء ذلك بمشاركة الدكتور عمرو الزرقانى والدكتور مادح الشرقاوى والدكتور محمود ندا والدكتورة سارة رشاد بالاشتراك مع التفتيش والمتابعة بالمحافظة ومجلس ومدينة الباجور ومديرية التموين ووليد القناوى وأسامة سلامة، واشراف هيئة الرقابة الإدارية.

ضبط طن ونصف الطن دواجن بالباجور

وأسفرت الحملة عن ضبط طن ونصف الطن دواجن مذبوحة خارج المجازر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ القرار.



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