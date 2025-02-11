الثلاثاء 11 فبراير 2025
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حوادث

مصرع شاب أسفل عجلات القطار بالبدرشين

مصرع شاب أسفل عجلات
مصرع شاب أسفل عجلات القطار بالبدرشين، فيتو

لقى شاب مصرعه، دهسا أسفل عجلات القطار، حال عبوره شريط السكة الحديد بمنطقة أبو ربع في مدينة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.


حادث قطار البدرشين

أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، فى حادث مصرع شاب صدمه قطار بمدينة البدرشين، وتوصلت التحريات إلى أن الضحية خلال عبوره السكة الحديد صدمه القطار، مما أسفر عن مصرعه فى الحال.

بسؤال أفراد أسرته، لم يشتبهوا فى الواقعة جنائيا، كما استمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان، وتم إخطارًا النيابة التى باشرت التحقيق.


تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من مركز شرطة البدرشين، يفيد بمصرع شاب حال عبوره شريط السكة الحديد بمنطقة أبو ربع بدائرة المركز.

 

شريط السكة الحديد

وبإجراء التحريات تبين أنه حال عبور شاب، شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، تصادف قدوم أحد القطارات، واصطدم به، ما أسفر عن مصرعه دهسا، أسفل عجلات القطار.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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