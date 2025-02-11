السكك الحديد تتابع تسلم الـ1350 عربة من المجر

تابعت الهيئة القومية للسكك الحديد، إجراءات وبرنامج تسليم باقى صفقة العربات المجرية التابعة للسكك الحديد، والبالغة نحو 1350 عربة قطار

وبحثت وزارة النقل ممثلة فى السكك الحديد وممثلو الشركة المجرية معدلات تصنيع وتوريد صفقة 1350 عربة سكة جديدة للركاب، والتي يتم استكمال توريدها من خلال شركة جانز مافاج المجرية وحيث بلغ إجمالي ما تم توريده من العربات 1016 عربة (بواقع 500 درجة ثالثة تهوية ديناميكية - 460 درجة ثالثة مكيفة - 34 عربة ثالثة بوفيه مكيفة- 4 درجة أولى مكيفة - 18 درجة ثانية مكيفة).

وتم التأكيد على التزام الشركة المجرية بتصنيع وتوريد العربات المتبقية بأعلى درجة من الجودة والفخامة ولا سيما عربات الدرجة الأولى منها وذلك لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب خاصةً وأن هذه الصفقة هي الأكبر في تاريخ سكك حديد مصر وتجسد التطور الكبير الذي أصبحت عليه الوحدات المتحركة (العربات) بمنظومة السكك الحديدية.

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