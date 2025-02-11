الثلاثاء 11 فبراير 2025
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البحوث الإسلامية يعلن نتيجة بعثات الأزهر لدول العالم في رمضان، رابط مباشر للنتيجة

مجمع البحوث الإسلامية،
مجمع البحوث الإسلامية، فيتو
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أعلن مجمع البحوث الإسلامية عن المرشحين من وعاظ الأزهر الشريف للابتعاث الخارجي لشهر رمضان المبارك لدول العالم لهذا العام، في إطار الجهود العالمية التي يبذلها الأزهر الشريف تحت قيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر لنشر سماحة الإسلام وترسيخ أسس التعايش السلمي بين الشعوب.

 

نتيجة بعثات الأزهر في رمضان لدول العالم

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. محمد الجندي، إن المجمع استهدف اختيار أفضل الكفاءات العلمية والدعوية التي ستمثل الأزهر الشريف في الكثير من دول العالم خلال شهر رمضان المبارك، والتركيز على توافر المهارات اللازمة لديهم لأداء رسالة الأزهر الشريف على أكمل وجه بما يحقق الهدف من هذه البعثات، ويلبي احتياجات الجمهور في دول العالم المختلفة خلال شهر رمضان المبارك. 

أضاف الأمين العام أن مبعوثي الأزهر الشريف خلال شهر رمضان يقومون بدور مهم في إحياء شعائر هذا الشهر الكريم، فضلًا عن القيام بالدور المهم في تصحيح المفاهيم المغلوطة حول الإسلام والعمل على نشر  قيم الوسطية والاعتدال والسماحة التي يدعو إليها الإسلام.

 

رابط نتيجة بعثات الأزهر في رمضان لدول العالم


وللاطلاع على النتيجة يمكنكم الدخول على هذا الرابط 

 

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