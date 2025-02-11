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شوفت نفسي تحت الأرض، دكتور بجامعة المنيا يتنبأ بموته قبل 24ساعة من وفاته

وفاة دكتور بجامعة
وفاة دكتور بجامعة المنيا بعد تنبأ بوفاته

توفي اليوم الدكتور محمد يحيى، أستاذ جراحة العظام بكلية الطب جامعة المنيا، بعد صراع طويل مع المرض.

 ونعت الجامعة الفقيد عبر بيان رسمي نشره الدكتور عصام الدين فرحات، رئيس الجامعة، على الصفحة الرسمية للجامعة على فيسبوك، حيث عبر عن بالغ الحزن لفقدان أحد أساتذتها البارزين.

شوفت نفسي تحت الأرض، وفاة دكتور بجامعة المنيا تنبأ بوفاته منذ 24 ساعة 

وقبل يوم من وفاته، أشار الدكتور محمد يحيى إلى وفاته المحتملة في منشور له على فيسبوك، حيث قال إنه رأى رؤية في منامه جمعته مع صديقه الراحل الدكتور علاء إبراهيم، الذي توفي منذ فترة قصيرة.

وفاة دكتور بجامعة المنيا يتنبأ بوفاته

في منشوره، قال الدكتور يحيى: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... رأيت في المنام أنني وصديق عمري د. علاء إبراهيم، الذي انتقل إلى رحمة الله، ألف رحمة ونور تنزل عليه".

مشاهدتهما معًا في مكان تحت الأرض

 وشارك تفاصيل الحلم الذي تضمن مشاهدتهما معًا في مكان تحت الأرض، ولقاء مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قدم لهما الماء.

كما أضاف: "علاء سبقني إلى دار الحق، وإن شاء الله سأكون لاحقًا معهم".

واختتم منشوره بالدعاء للراحل، معبرًا عن أمله في أن تكون رؤيته صادقة، متمنيًا للجميع الصحة والسعادة.

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