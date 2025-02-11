الثلاثاء 11 فبراير 2025
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خارج الحدود

اتصالات مع وزراء خارجية عدد من الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي حول تطورات القضية الفلسطينية

وزير الخارجية، فيتو
وزير الخارجية، فيتو

جرت اتصالات على مدار الأيام الأخيرة بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع عدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ومن ضمنها السعودية وباكستان وإيران والأردن، وذلك لبحث التطورات على صعيد القضية الفلسطينية.

شهدت الاتصالات توافقا من حيث المبدأ على عقد اجتماع وزاري طارئ لمنظمة التعاون الإسلامى بعد القمة العربية الطارئة المقرر عقدها في القاهرة يوم ٢٧ فبراير، وذلك للتأكيد على ثوابت الموقف الفلسطيني والعربي والإسلامي بشأن القضية الفلسطينية، والتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والعيش في وطنه وعلى أرضه.

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التعاون الإسلامي غزة أعمال القمة العربية

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