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رياضة

خالد الغندور: زيزو قد يشارك في كأس العالم للأندية مع هذا الفريق

أحمد سيد زيزو
أحمد سيد زيزو

 فجر خالد الغندور نجم الزمالك السابق، مفاجأة بشأن أحمد سيد زيزو ومشاركته في كأس العالم للأندية 2025.

وقال خالد الغندور خلال تصريحات إذاعية: “لدى معلومة بأن العين الإماراتي بدأ مفاوضاته مع زيزو، من أجل التعاقد معه لتعزيز صفوف الفريق قبل مونديال الأندية، خاصة أنه حتى الآن لا يوجد تواصل رسمي بين إدارة الزمالك ووالد زيزو الذي يعد وكيله”.

وتابع الغندور: "يحق لـ زيزو التوقيع لأي نادٍ خلال الفترة الحالية، سواء الأهلي، العين الإماراتي، أو أي نادٍ آخر، خاصة أنه دخل فترة السماح التي تتيح له التوقيع بحرية دون الرجوع لناديه".

 

ويُعد أحمد سيد زيزو أحد الركائز الأساسية في الزمالك، حيث تألق مع الفريق خلال المواسم الماضية، ما جعله هدفًا للعديد من الأندية العربية والخليجية، وسط حالة من الغموض حول مستقبله مع القلعة البيضاء.

زيزو يظهر في مران الزمالك كحارس مرمى

وظهر أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في مركز جديد عقب انتهاء مران الفريق أول أمس الأحد، حيث نشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر فيس بوك صورا لأحمد سيد زيزو وهو يحرس المرمى في فترة ترفيهية قبل انتهاء المران. 

ويخوض نادي الزمالك حاليا مواجهة هامة أمام نظيره فاركو على ملعب استاد برج العرب، ضمن الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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