الثلاثاء 11 فبراير 2025
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حوادث

السجن 3 سنوات لمتهم في أحداث رمسيس

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قضت محكمة جنايات بدر، بمعاقبة متهم بالسجن 3 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"أحداث رمسيس".

وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم لجرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهي الجرائم التي جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس عام 2013.‬

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محكمة جنايات بدر أحداث رمسيس النيابة العامة

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