الثلاثاء 11 فبراير 2025
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حوادث

تجديد حبس عامل بتهمة النصب على المواطنين في أسيوط

حبس متهمين
حبس متهمين

 جدد قاضي المعارضات بأسيوط، حبس عامل بأسيوط لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والادعاء بقدرته على استخراج المحررات الرسمية والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك ١٥ يوما على ذمة استكمال التحقيقات. 

 

استخراج المحررات الأحوال المدنية للنصب 

 أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام -  الأحوال المدنية) قيام (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط) بإنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعى واستخدامه فى النصب على المواطنيـن وإيهامهم بقدرته على استخراج المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (تابلت- هاتف محمول "بفحصهما فنيًا تبين احتواؤهما على أدلة تُؤكد نشاطه  الإجرامى")، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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الإحتيال على المواطنين الاحوال المدنية التواصل الاجتماعي النصب والاحتيال على المواطنين مركز شرطة البداري مواقع التواصل الاجتماعي

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