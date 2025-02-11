الثلاثاء 11 فبراير 2025
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حوادث

المعاينة: ماس كهربائي وراء تفحم محتويات شقة بمصر الجديدة

مطافي
مطافي

 كشفت المعاينة الأولية لحريق اندلع داخل شقة سكنية في أحد العقارات بمنطقة الخليفة المأمون فى مصر الجديدة إن ماسا كهربائيا من أحد وصلات الأجهزة وراء نشوب الحريق.


وأضافت المعاينة، أن الحريق نشب في الشقة بالطابق الخامس بسبب ماس كهربائي بأحد الأجهزة فى غرفة الصالة مما أسفر عن تفحم بعض محتويات الشقة، دون وقوع أى إصابات.


ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل  شقة سكنية بالطابق الخامس بمنطقة الخليفة المأمون فى مصر الجديدة دون وقوع أى إصابات.


حريق شقة بالخليفة المأمون 
كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل داخل شقة سكنية بالطابق الخامس بمنطقة الخليفة المأمون بدائرة قسم شرطة مصر الجيدة  وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم إخماد الحريق.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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