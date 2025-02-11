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ثقافة وفنون

خالد يوسف يهنئ زوجته شاليمار الشربتلي بعيد ميلادها..فماذا قال؟

خالد يوسف وزوجته،
خالد يوسف وزوجته، فيتو

هنأ المخرج خالد يوسف زوجته الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي بعيد ميلادها، وذلك عبر حسابه الرسمي على فيس بوك.

وكتب خالد “كل سنة وأنتي طيبة حبيبتي.. يارب كل أيامك وسنينك في صحة وسعادة وهنا”.

كما نشر صورة لهما وهما في أحد الأماكن خارج البلاد وتلقى خالد تهنئة من الأصدقاء والمحبين متمنين له ولزوجته السعادة. 

خالد يوسف وزوجته شاليمار يتقدمان ببلاغ ضد مخرج شهير

وكانت نيابة الجيزة استمعت لأقوال الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي وزوجها المخرج خالد يوسف، فى بلاغ جديد مقدم منهم ضد مخرج شهير تتهمه بالاستيلاء على إيصال امانة واستعماله فى قضايا للدفاع عن نفسه برواية غير صحيحة.

وأكد دفاع عمر زهران أن الواقعة لا تمثل جريمة خيانة أمانة لان عمر زهران لم يسلم الايصال لاحد طرفيه سواء شاليمار شربتلي أو خالد يوسف، ولكنه سلمه لهيئة المحكمة في العلانية في حافظة مستندات وثابت ذلك بمحضر الجلسة

ودفع دفاع المخرج بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة لكون الايصال محرر من ١-١٠-٢٠١٩، وطالب إخلاء سبيله لكيدية البلاغ، فقررت النيابة إخلاء سبيل عمر زكريا زهران بضمان محل اقامته مالم يكن محبوسًا علي ذمه قضايا اخرى

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