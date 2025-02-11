استبعاد وإلغاء تكليف 3 مديري مدارس بالشرقية لهذا السبب

قرر محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية استبعاد وإلغاء تكليف ثلاثة من مديري المدارس (مدير مدرسة الفولي للتعليم الأساسي - مدير مدرسة الحلوفي للتعليم الأساسي-مدير مدرسة أبو خُليل للتعليم الأساسي ) وإحالتهم مع الإشراف اليومي للشئون القانونية لتقصيرهم في أداء عملهم.

وقرر غريب تكريم أحمد عامر محمد معلم دراسات اجتماعية بمدرسة أبو خُليل للتعليم الأساسي لتميزه في أداء عمله.

إحالة المعلمين المتغيبين عن العمل إلى الشئون القانونية لتقصيرهم وإهمالهم في أداء عملهم

كما قرر وكيل أول الوزارة إحالة المعلمين المتغيبين عن العمل إلى الشئون القانونية لتقصيرهم وإهمالهم في أداء عملهم وذلك لعدم انضباط سير العمل.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية المفاجئة للوقوف على مدى التزام المعلمين بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لسير الدراسة ومتابعة موقف كثافات الطلاب والعجز والزيادة في أعضاء هيئة التدريس وتطبيق القرارات الوزارية المنظمة للتقييمات والواجبات المدرسية وكراسة الحصة

وأكد وكيل أول الوزارة بانه لن يسمح بأي تخاذل أو إهمال أو تقصير في العمل خلال الفترة القادمة.

مريض قلب وأرادت التخفيف عنه، تفاصيل تقبيل وكيلة مدرسة يد زوجها أمام الطلاب بالشرقية

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بمحافظة الشرقية الساعات الماضية بواقعة مثيرة للجدل كان بطليها وكيلة مدرسة وزوجها بعد تداول مقطع فيديو من داخل إحدى المدارس الثانوية التابعة لإدارة الحسينية التعليمية نشرته وكيلة المدرسة وتدعى" رضا" عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أثناء قيامها بتقبيل يد وجبين زوجها في طابور الصباح وإهدائه بوكيه ورد واستقبلها زوجها “أشرف سمير” الذي يعمل مديرا لإحدى المدارس الابتدائية بابتسامة عريضة.

إجراء عاجل من التعليم بشأن واقعة تقبيل وكيلة مدرسة يد زوجها أمام الطلاب بالشرقية

وقررت إدارة الحسينية التعليمية محافظة الشرقية توقيع الجزاء الإداري على مدير المدرسة وزوجته لمخالفتهم اللوائح والقوانين وذلك بعد التحقيق معهما بشأن تداول مقطع فيديو الذي تم نشره على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وظهرت وكيلة المدرسة الثانوية في الفيديو أثناء اختراقها لطابور الصباح بالمدرسة التي يعمل بها زوجها حاملة في يدها بوكيه ورد وقامت بالانحناء له وتقبيل يده ورأسه أمام الطلاب والعاملين بالمدرسة.

استدعاء مدير مدرسة وزوجته

وأوضح أسامة سعفان وكيل الإدارة التعليمية بالحسينية أنه فور الاطلاع على مقطع الفيديو المتداول جرى استدعاء المشكو في حقهما للمثول أمام جهات التحقيق بالإدارة وبسؤالهما أفادوا أن ما حدث كان بحسن نية.

ولفت إلى أن ما قامت به وكيلة المدرسة باختراق طابور الصباح في مدرسة أخرى دون إذن مسبق ناهيك عن قيامها بتصوير ما قامت به ونشره عبر مواقع التواصل الإجتماعي، يعد مخالفا للوائح والقوانين المنظمة للعملية التعليمية وبالتالي تم توقيع الجزاء الإداري عليهما بخصم 7 أيام من الراتب لكل منهما.

أول رد من تعليم الشرقية بشأن أبطال الفيديو

أكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية أن محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم لم يكتف بالعقوبة الموقعة على أبطال فيديو القبلة والورود، بل أصدر تعليمات مشددة لمسؤولي إدارة الحسينية التعليمية لنقلهم لإحدى مدارس بحر البقر لافتا إلى ان هذه القرارات تعد أولية ومن المتوقع تغليظ العقوبة بعد انتهاء التحقيقات.

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