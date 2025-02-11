موعد انطلاق معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي في الدقي

قرر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي انطلاق معرض زهور الربيع الـ 92 يوم 12 أبريل المقبل في المتحف الزراعي بالدقي، عقب إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة.

وأكد وزير الزراعة عودة معرض الزهور إلى موعده الطبيعي بالتزامن مع احتفالات مصر بأعياد الربيع وشم النسيم حتى يستعيد مكانته التاريخية.



وقال علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي إنه تنفيذا لتوجيهات الوزير تم إعداد وتجهيز المتحف الزراعي حتى يكون جاهزا لاستقبال هذا الحدث الكبير وإتاحة اكبر مساحة للعارضين بالإضافة إلى تسهل إجراءات ورسوم الاشتراك في المعرض، مشيرا إلى اقبال منتجى الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل على المشاركة في النسخة الحالية للمعرض.

وأضاف عزوز أن وزير الزراعة يتابع استعدادات إقامة المعرض حيث يسعى لجعله معرضا دوليا يسهم في النهوض بصناعة الزهور لدعم المزراعين وكذلك زيادة حصيلة مصر الدولارية من تصدير نباتات الزينة والزهور وفتح أسواق جديدة لها في دول العالم.

الجدير بالذكر أن منظمة الأمم المتحدة للاغذية والزراعة "الفاو" كانت قد أعلنت ولأول مرة اشتراكها في تنظيم معرض زهور الربيع في نسخته القادمة كما ان باب الاشتراك مفتوح حاليا أمام العارضين وتلقى طلباتهم فى مقر المتحف الزراعي بالدقي.

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