خطف النجم الفرنسي عثمان ديمبلي الأضواء في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا خلال شهر يناير وبداية فبراير من العام الجاري بعد أداء لافت مع باريس سان جيرمان سواء في الدوري الفرنسي أو في دوري أبطال أوروبا.

ورغم رحيل نجمه وهدافه الأول كيليان مبابي في يونيو الماضي نحو ريال مدريد، لم يبدو على الفريق الباريسي أي تداعيات سلبية بعد أن انفجر صديقه في منتخب فرنسا عثمان ديمبلي عطاءً ونجح في تعويض مبابي على أحسن وجه حتى الآن.

عثمان ديمبلي يحطم رقمي ميسي ورونالدو

ووفقا لمعطيات إحصائية رسمية، أحرز عثمان ديمبلي مع باريس سان جيرمان 13 هدفا منذ بداية العام 2025، وتحديدا في أول 7 مباريات منذ الأول من يناير الماضي، وهو ما لم يحققه أي لاعب في القرن 21 بمن في ذلك الأسطورتان كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وكان ديمبلي أكثر لاعب يحرز أهدافا في أول 7 مباريات من السنة في القرن 21 بتسجيله 13 هدفا في كل المسابقات، متفوقا بهدفين عن ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو اللذين حقق كل منهما 11 هدف في 2011 عندما كانا يحملان على التوالي ألوان برشلونة وريال مدريد.

ديمبلي يعوض مبابي في باريس سان جيرمان

وخلال الموسم الحالي وجد المدرب الإسباني لويس إنريكي في عثمان ديمبلي البديل المثالي للنجم السابق مبابي حتى أنه صرح أن الفريق الحالي لبطل الدوري الفرنسي أفضل من النسخة التي كان يقودها كيليان مبابي، هداف ريال مدريد.

أرقام عثمان ديمبلي مع باريس سان جيرمان

ويتصدر عثمان ديمبلي ترتيب هدافي الدوري الفرنسي برصيد 16 هدفا في 19 مباراة حتى الآن، كما أحرز 4 أهداف في 6 مباريات لحساب دوري أبطال أوروبا، وسجل هدفا في نهائي كأس السوبر الفرنسي التي تسمى أيضا "كأس الأبطال".

وتبدو أرقام ديمبلي الذي أحرز "هاتريك" في مناسبتين وثنائية في مناسبة واحدة (8 أهداف في الجملة) خلال آخر 3 مباريات مذهلة بالفعل ولا مجال لمقارنتها بإحصائياته الشخصية عندما كان يلعب بجانب مبابي الموسم الماضي.

وخلال موسم 2023 ـ 2024، الذي أحرز فيه لقب الدوري وكأس الأبطال، سجل وصيف بطل العالم 2022، فقط 3 أهداف في 26 مباراة في مسابقة الدوري.

يشار إلى أن ديمبلي سيقود هجوم سان جيرمان اليوم الثلاثاء أمام مواطنه بريست في ذهاب دور الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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