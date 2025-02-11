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اقتصاد

وزير الاستثمار يلتقي وفد شركة Tecnicas Reunidas لاستعراض فرص الاستثمار في قطاع الطاقة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وفد شركة Tecnicas Reunidas العاملة في مجالات هندسة وإنشاء البنية التحتية لقطاع النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية، حيث تم استعراض فرص الاستثمار في مصر في قطاع الطاقة، وكذا أنشطة الشركة ومشروعاتها المستقبلية المقترحة في مصر.

 

 السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة

وقال الوزير إن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة، مشيرا إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للشركة للاستثمار والتوسع في السوق المصري.

 

وأضاف «الخطيب» أن الشركة تستهدف الاستثمار في مصر في مجال تصنيع الغلايات الخاصة بقطاع البترول ، مشيرا إلى طلب الشركة تخصيص رصيف بأحد الموانئ بنظام المناطق الحرة للقيام بتجميع محطات تستخدم في قطاع البترول والبتروكيماويات والكهرباء والطاقة.

ونوه الوزير إن اللقاء استعرض الخطط الاستثمارية للشركة في مجالات الطاقة الخضراء والهيدروجين والأمونيا الخضراء.

ومن جانبهم قال وفد شركة  Tecnicas Reunidas إن الشركة تقدم مجموعة خدمات متكاملة تشمل التصميم والبناء لمحطات توليد الطاقة ومحطات البتروكيماويات ومحطات معالجة الغاز الطبيعي، كما تركز الشركة على تقنيات إنتاج الهيدروجين والوقود الحيوي.

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وزير الاستثمار الطاقة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

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