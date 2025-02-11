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رياضة

بايرن ميونخ يحشد أسلحته لإيقاف معاناته خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا أمام سيلتك

بايرن ميونخ، فيتو
بايرن ميونخ، فيتو

يرغب فريق بايرن ميونخ في وقف معاناته خارج قواعده في دوري أبطال أوروبا، عندما يحل ضيفا على سلتيك الاسكتلندي، غدا الأربعاء، في ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي.

 

نتائج بايرن ميونخ خارج ملعبه هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا 

من أصل 4 مباريات خارج ملعبه في دور المجموعة الموحدة، خسر بايرن ميونخ أمام أستون فيلا 0-1 برشلونة 1-4 وفينورد 0-3، ولم ينجح سوى في التفوق على شاختار دانييتسك 5-1.

وقال المدير الرياضي لبايرن ماكس إيبيرل: "سلتيك قوي جدا على أرضه، نذهب إلى هناك باحترام كبير ونعلم تماما تأثير هذا الملعب".

سيلتك لا يخسر في ملعبه منذ 2023

وعن ملعب سلتيك بارك حيث لم يخسر المضيف منذ ديسمبر 2023، أضاف: "يولّد طاقة مميزة. علينا توقع ما ينتظرنا، فريق جيد في أجواء محفّزة".

وأردف إيبيرل: "صحيح اننا لم نكن مبهرين خارج أرضنا، وعلينا تحسين هذا المجال بالطبع".

وتذكر فينسنت كومباني مدرب بايرن، ملعب سلتيك بارك عندما حمل ألوان أندرلخت: "كانت إحدى أكثر المباريات ضجيجا في مسيرتي التي خضتها خارج أرضنا".

واحتل بايرن ميونخ المركز 12 في المجموعة الموحدة، خارج الثمانية الأوائل المتأهلين مباشرة إلى ثمن النهائي، فيما حل سلتيك في المركز 21 على بعد نقطة وحيدة من المراكز غير المؤهلة إلى الملحق.

تعليق مدرب سيلتك على مواجهة بايرن ميونخ 

يرى براندن رودجرز مدرب سلتيك، أن الدروس التي تعلمها من دور المجموعة أعدّت فريقه لمواجهة "أحد كبار" أوروبا "أظهرنا تطورا ملموسا، سواء في كرة القدم أو الذهنية والتصرف".

وأضاف رودجرز، الذي أشرف على سلتيك خلال خسارته آخر مواجهتين أمام بايرن في دور المجموعات لنسخة 2018: "سنقدم كل شيء في مباراتي الذهاب والإياب".

ولم يتمكن سلتيك، بطل أوروبا 1967، من الفوز على بايرن المتوج 6 مرات بالبطولة القارية، في أي من مواجهاتهما الأربع (تعادل و3 خسارات).

وتلقى سلتيك دفعة معنوية مع حصول هدافه الياباني دايزن مايدا على الضوء الأخضر للمشاركة. سجل اللاعب الدولي 21 هدفا هذا الموسم، لكنه أوقف مبارتين بعد طرده من المباراة قبل الأخيرة في دور المجموعة أمام يونج بويز السويسري، فيما خُفّضت العقوبة لمباراة واحدة بعد الاستئناف.

وسجل مايدا (27 عاما) خمسة أهداف في آخر مبارتين، ويمنح سلتيك الأمل في عودته إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في 12 عاما.

بايرن ميونخ يحشد نجومه لمواجهة سيلتك 

يعول بايرن ميونخ على هدافه هاري كين وصانع ألعابه الموهوب جمال موسيالا (21 عاما) اللذين وضعاه على صدارة ترتيب الدوري المحلي (بوندسليجا).

وسجل موسيالا 15 هدفا في 29 مباراة في مختلف المسابقات، فيما ضرب قائد المنتخب الإنجليزي مع 28 هدفا في 28 مباراة.

ويأمل الفريق البافاري في متابعة مشوار طويل حتى النهائي الذي يستضيفه في ملعبه أليانتس أرينا، لكي يصبح أول فريق يتوج في ملعبه منذ إنتر الإيطالي في 1965.

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