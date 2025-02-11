قروض بدون فوائد للموظفين وأصحاب المعاشات

يبحث العديد من عملاء البنوك عن قروض بدون فوائد لأصحاب المعاشات والموظفين.

ومثل تلك النوعية من القروض التي تقدم بدون فوائد تكون في بنك ناصر.

قرض 10 آلاف بدون فوائد لأصحاب المعاشات

يقدم بنك ناصر الاجتماعي العديد من التمويلات الاجتماعية الحسنة، وهي من أهم الوسائل التي يستخدمها البنك فى تقديم خدمات اجتماعية مميزة لفئات المواطنين الذين تعجز مواردهم الذاتية عن مواجهة الظروف الاجتماعية المتعددة وتمنح القروض الاجتماعية بحد أقصى عشرة آلاف جنيه وبدون فوائد، وبمصاريف إدارية بسيطة، وتسدد على أقساط شهرية لمدة ثلاث سنوات ويتم إعدامها حال وفاة المقترض.

شروط الحصول علي القرض الحسن لأصحاب المعاشات

ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن عشرين عاما، تحويل القسط أو المرتب على البنك.

حال الاقتراض بضمان المعاش / المعاش المستحق:

تحويل القسط أو المعاش على البنك – فى حالة المعاش المستحق يتم تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

خطوات الحصول علي القرض الحسن من بنك ناصر

صورة بطاقة الرقم القومى للمقترض والضامن "ساريـــة".

الـــرقم التــأمينى للمقتـــرض والضــــامن والمستفيــــــــد.

بيان مفردات (معاش) للمقترض ومرتب الضامن.

ويحظي أصحاب المعاشات بمميزات عديدة في الخدمات البنكية التي يقدمها بنك ناصر الاجتماعي من أهمها قروض بنك ناصر، حيث يتيح البنك لأصحاب المعاشات بشكل خاص عدة مميزات وتسهيلات في الدفع ومدة السداد،ومن أبرزها القرض الحسن بدون فوائد، وقرض المصروفات الدراسية، وقرض الزواج، وقرض تأسيس شقة، وقرض الإسكان، وقرض تحسين الدخل.

يتيح بنك ناصر الاجتماعي قرض المصروفات الدراسية لتسهيل العملية التعليمية علي أولياء الأمور ومساهمة من البنك في تقديم المساعدة الاجتماعية في حقوق التعليم للجميع.

شروط الحصول علي قرض المصروفات الدراسية من بنك ناصر

الحد الأقصى للتمويل 50 ألف جنيه.

الفائدة من 11 إلى 11.7%.

لا يشترط حد معين لعدد الطلاب في الأسرة الواحدة.

الأوراق المطلوبة للحصول علي قرض المصروفات الدراسية من بنك ناصر للموظفين الحكوميين

طلب الحصول على التمويل.

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة.

-تقديم خطاب صادر من المدرسة يفيد بالسنة الدراسية للطالب مع توضيح قيمة المصروفات.

-شهادة ميلاد الطالب بالكمبيوتر.

-مفردات المرتب.

شروط الحصول علي قرض المصروفات الدراسية من بنك ناصر لموظفي القطاع الخاص

طلب الحصول على التمويل.

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

تقديم خطاب صادر من المدرسة يفيد بالسنة الدراسية للطالب مع توضيح قيمة المصروفات.

شهادة ميلاد الطالب بالكمبيوتر.

مفردات المرتب.

صور بطاقات عدد اثنين ضامنين.

إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة طالب القرض وللضامنين.

ما يفيد مدة الخدمة على أن لا تقل عن خمس سنوات لكل منهم.

الفئات المستحقة لقرض المصروفات الدراسية من بنك ناصر



أصحاب الوظائف الحكومية.

أصحاب المعاشات بالإضافة إلى ورثتهم.

العاملون في القطاع الخاص.

أصحاب المهن الحرة.

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