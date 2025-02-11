ليفربول يبدأ مفاوضاته للتعاقد مع نجم منتخب المغرب

يسعى نادي ليفربول الإنجليزي للتعاقد مع النجم الدولي المغربي إبراهيم دياز من ريال مدريد الإسباني، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

إبراهيم دياز على رأس مطالب سلوت مدرب ليفربول

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، يضع إبراهيم دياز في مقدمة أولوياته لتعزيز الخط الهجومي للفريق في الموسم المقبل.

وأوضحت المصادر نفسها، أن سلوت لديه ثقة كبيرة في قدرات دياز، ويعتقد أن بإمكانه الاندماج بشكل مثالي في أسلوب لعب "الريدز"، بعد المستوى الذي ظهر به في آخر موسمين مع ريال مدريد، ويعتبره خيارًا ممتازًا للعب في خطته التكتيكية.

مجلس إدارة ليفربول بدأ بالفعل مناقشات غير رسمية حول صفقة إبراهيم دياز، حيث يضعونه في مقدمة أولوياتهم الصيفية، خاصة أن ريال مدريد مستعد للتخلي عن اللاعب في حال تلقيه عرضًا ماليًا مناسبًا.

أرقام إبراهيم دياز مع ريال مدريد وقيمته السوقية

وتُقدَّر قيمة دياز، البالغ من العمر 25 عامًا، بحوالي 35 مليون يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، ولا يعد من الخيارات الأساسية للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في ظل وجود كل من رودريجو، فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، وجود بيلينجهام في هجوم ريال مدريد.

خاض إبراهيم دياز 95 مباراة مع ريال مدريد، سجل خلالها 17 هدفًا وصنع 18 تمريرة حاسمة.

وفي الموسم الحالي لعب نجم ميلان السابق، 18 مباراة مع الفريق الملكي هذا الموسم، حيث سجل 3 أهداف وصنع تمريرتين حاسمتين.

وشارك إبراهيم دياز في 5 مباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، صنع خلالها هدفا واحدا فقط.

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