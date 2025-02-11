الثلاثاء 11 فبراير 2025
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أخبار مصر

تصديق رئاسي بتعديل بعض أحكام قانون سلامة السفن

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 2 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن ونشر القانون في الجريدة الرسمية.

وفي سياق آخر نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 34، الصادر اليوم في 11 فبراير 2025، قرار محافظة الجيزة رقم 1858 لسنة 2025، بشأن إعادة تخطيط 5 مناطق بمحافظة الجيزة ووقف إصدار التراخيص بها.

وينص قرار محافظ الجيزة في مادته الأولى على "إعلان منطقة عزبة الصفيح بالوحدة المحلية أبو رواش- مركز كرداسة بمس احة 103٫07 فدان منطقة إعادة تخطيط وفقا للخريطة الصادرة فى هذا الشأن."

والمادة الثانية للقرار على "إعلان المناطق التالية (عزيز عزت- حكر توكل- ميت كردك) بمدينة الجيزة بمساحة 351 فدانً منطقة إعادة تخطيط وفقًا للخريطة الصادرة فى هذا الشأن."

ويتعين على الجهة الإدارية الواقع فى دائرتهما المناطق المنوه عنها بالقرار وقف إصدار التراخيص وعدم إصدار بيان صالحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالمناطق المذكورة طبقًا لنص المادة (44) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008

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الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي جريدة الوقائع المصرية الجريدة الرسمية
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