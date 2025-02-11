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رياضة

محمد شوقي يبدأ جلسات التجديد لنجوم الأهلي

محمد شوقي نائب المدير
محمد شوقي نائب المدير الرياضي بالنادي الأهلي

 يبدأ محمد شوقي نائب المدير الرياضي لشئون الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسات التجديد مع نجوم الفريق عقب انتهاء مباراة غزل المحلة، حيث يبدأ شوقي اجتماعات منفصلة مع لاعبي الاهلي لحسم هذا الملف. 

وتنتهي عقود عدد من لاعبي الأهلي بنهاية الموسم الحالي وفي مقدمتهم محمد الشناوي وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وحمزة علاء وعمرو السولية وكريم نيدفيد. 

قال مصدر داخل الأهلي إن هناك مزيدا من الوقت لاستكمال القائمة الإفريقية ولا يوجد سبب للتسرع في حسم هذا الأمر خاصة واننا مازال لدينا ثلاث أماكن شاغرة وبنسبة كبيرة سيكون من بينهم التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الذي تم قيده مجددا في القائمة الإفريقية. 

 

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري الممتاز 

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة  اليوم الثلاثاء الموافق 11 من شهر فبراير الجاري في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز. 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري الممتاز 

وتبث مباراة الأهلي وغزل المحلة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز

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