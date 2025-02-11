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أخبار مصر

السيسي ينيب محافظ القاهرة في احتفال وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، في حضور الاحتفال الرسمي الذي تقيمه  وزارة الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شعبان، وذكرى تحويل القبلة، وذلك بمسجد مصر الكبير ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة عقب صلاة المغرب، يوم الخميس ١٣ من فبراير ٢٠٢٥م الموافق ١٤ من شعبان ١٤٤٦هـ.

مشروعية إحياء ليلة النصف من شعبان

من جانبها أكدت دار الإفتاء على مشروعية إحياء  ليلة النصف من شعبان ثابتةٌ عن كثير من السلف، وهو قول جمهور الفقهاء، وعليه عمل المسلمين سلفًا وخلفًا؛ قال الإمام الشافعي «بلغنا أنه كان يقال: إن الدعاء يستجاب في خمس ليالٍ» وذكر منها: «ليلة النصف من شعبان»، وقال ابن نُجيم الحنفي: "ومن المندوبات إحياء ليالي العشر من رمضان،... وليلة النصف من شعبان كما وردت به الأحاديث".

 تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام

وأوضحت أن تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام تأكيد للرابطة الوثيقة بين المسجدين؛ فإذا كانت رحلة الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى قطعُ مسافةٍ زمانية، فقد كان تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام رحلة تعبدية الغرض منها التوجه إلى الله تعالى دون قطع أية مسافات.

 

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