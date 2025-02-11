20 فنانا يستلهمون رائعته "أحلام فترة النقاهة" بمتحف نجيب محفوظ الجمعة المقبلة

ينظم متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ، التابع لصندوق التنمية الثقافية، برئاسة المعمارى حمدى السطوحى، فى الواحدة من ظهر يوم الجمعة القادم "١٤ فبراير"، معرضًا فوتوغرافيًا بعنوان "أحلام فترة النقاهة ٢"، المستوحى من رائعة "محفوظ" التى يحمل المعرض عنوانها.



المعرض تحت إشراف الكاتب والفنان أحمد داوود، وهو من نتاج نادى "إن فوكاس"، الذى عقد خلال الأشهر الماضية سلسلة من اللقاءات وورش العمل، شملت مناقشة أفكار "أحلام فترة النقاهة والأحلام الأخيرة"، والوقوف أمام فلسفة الكاتب العميقة وأسلوبه السردى الخاص، وفى هذا الإطار تمت - كذلك - زيارة متحف نجيب محفوظ للربط بين أحلامه وسيرته.





الفنانون المشاركون في المعرض

يشارك فى المعرض ٢٠ فنانًا فوتوغرافيًا هم: أحمد داوود، كريم نبيل، أحمد نبيل، إسباسيا حسن، أميرة مصطفى، إيهاب رشدى، جهاد القماش، حسين طارق، حنان مأمون، ريم طلعت، سارة مصطفى، شريف ثروت، شيرين البياع، عنان سيد، محمود عباس، مى يوسف، نهى العليمى، هالة نجيب محمد، هبة محمد، وهبة عاطف.



يهدف نادى "إن فوكاس" إلى ربط المصورين الفوتوغرافيين بالفنون الأخرى، ومساعدتهم على استلهام أعمالهم الفوتوغرافية من وحى ثقافتنا وفنوننا العربية والشرقية.

سبق لهذا النادى أن نظم مجموعة من المعارض التى خرجت من رحم أعمال أدبية، مثل معرضى: "عودة الروح"، و"أحلام فترة النقاهة ١".

يستمر المعرض بمتحف نجيب محفوظ الكائن بتكية محمد أبو الذهب، بجوار جامع الأزهر الشريف، لمدة أسبوعين.

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