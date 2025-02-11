السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك يؤكدان ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث، وتبادل إطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتيسير دخول المساعدات الإنسانية لإنهاء الوضع الإنساني الكارثي الذي يعاني منه أهالي قطاع غزة.

جاء ذلك خلال تلقي الرئيس السيسي اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من ميتا فريدريكسن رئيسة وزراء الدنمارك.

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