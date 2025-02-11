سنة أولى دراما مصرية، الفنانتان أسيل عمران وسارة أبي كنعان تشاركان بموسم رمضان 2025

تشهد الدراما المصرية هذا العام انضمام نجمتين عربيتين في أولى تجاربهما داخل الساحة الفنية المصرية، حيث تخوض الفنانة السعودية أسيل عمران تجربتها الأولى من خلال مسلسل لام شمسية، بينما تظهر اللبنانية سارة أبي كنعان لأول مرة في مسلسل الشرنقة.

أسيل عمران في “لام شمسية”

تشارك أسيل عمران في بطولة مسلسل لام شمسية وهو مسلسل من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، ويضم نخبة من النجوم مثل أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، ويسرا اللوزي.

وتقدم أسيل شخصية جديدة عليها لتضع بذلك أولى خطواتها في عالم الدراما المصرية، بعد تعاونها مع المخرج كريم الشناوي في فيلم “ضي”.

سارة أبي كنعان في “الشرنقة”

أما الفنانة سارة أبي كنعان، فتشارك لأول مرة في الدراما المصرية من خلال مسلسل “الشرنقة”، الذي يقوم ببطولته أحمد داود، ويشارك فيه عدد من النجوم، منهم صبري فواز، مريم الخشت، علي الطيب، ومحمد عبده.

المسلسل من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب، وتدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي.

خطوة جديدة في مسيرة النجمتين

ويُعد انضمام أسيل عمران وسارة أبي كنعان إلى الدراما المصرية خطوة مهمة في مسيرتهما الفنية، حيث تحظى الدراما المصرية بجمهور واسع في الوطن العربي، مما يفتح أمامهما آفاقًا جديدة وفرصًا للانتشار.

ورغم نجاحاتهما السابقة في الدراما الخليجية واللبنانية، فإن الدخول إلى السوق المصري يمثل تحديًا جديدًا لهما لإثبات موهبتهما في بيئة فنية مختلفة.

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