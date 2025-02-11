تداول 72 ألف طن بضائع و1282 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 11 سفينة حيث تم تداول 72000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1282 شاحنة و90 سيارة.



وتصدير 52 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

وشملت حركة الواردات 6500 طن بضائع، 640 شاحنة و76 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 65500 طن بضائع، 642 شاحنة و14 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي امل، بوسيدون اكسبريس و SPARING MEOLDY بينما تغادر السفينة INCE KASTAMONU علي متنها 52000 طن فوسفات تصدير الي الصين كما تغادر السفينتين الحرية وAlcudia Express.

فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين الحرية وAlcudia Express وغادرت ثلاث سفن وهي أمل، سينا وبوسيدون اكسبريس.

كما تم تداول 2000 طن بضائع و265 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهي كوين نفرتيتي، آور وآيلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2070 راكب.





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