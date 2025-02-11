الثلاثاء 11 فبراير 2025
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أخبار مصر

وزيرة البيئة تتفقد المعرض الرابع لمصوري الطيور البرية في مصر

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
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 قامت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بزيارة تفقدية للمعرض الرابع "لمصوري الطيور في مصر" المقام بدار الأوبرا المصرية، وأشادت بالصور المعروضة كوسيلة فعالة لنشر ثقافة حماية البيئة وتشجيع السياحة البيئية.
 

دور الفنون البصرية في تعزيز الوعي البيئي
 

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الفنون البصرية، وخاصة ثقافة مراقبة الطيور والحياة البرية، تعكس تنامي الوعي البيئي بأهمية الحفاظ على الطيور وبيئاتها الطبيعية والتنوع البيولوجي. 

وأشارت إلى أن الصور المعروضة في المعرض تسلط الضوء على ثراء الحياة البرية في مصر، وتعزز الوعي بأهمية الحفاظ على الطيور وبيئاتها الطبيعية.
 

دعم وزارة البيئة للمبادرات البيئية
 

أكدت وزيرة البيئة أن الوزارة تهتم بدعم مثل هذه المبادرات التي تسهم في تعزيز الوعي البيئي من خلال الفنون البصرية، وتشجيع المبادرات التي تسهم في ترسيخ ثقافة احترام البيئة والتفاعل الإيجابي مع الطبيعة.

 ووجهت بضرورة توقيع بروتوكول تعاون مع الجمعية المصرية لمصوري الحياة البرية خلال الفترة القادمة لدعمها في رحلاتها السنوية، والترويج اللازم للصور والأفكار الإبداعية للمصورين، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني، والتحضير لتنظيم فعالية كبرى لمعروضات المصورين تزامنًا مع اليوم العالمي للطيور المهاجرة القادم.
 

مصر بيئة جاذبة للطيور المهاجرة
 

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الأراضي المصرية تتميز بكونها بيئة صالحة لحياة الطيور المهاجرة، حيث تضم 34 موقعًا يضم البيئات الأساسية للطيور. 

وتعد مصر بمثابة جسر بري لربط آسيا وأوروبا، فهي ثاني أهم ممر لهجرة الطيور في العالم، حيث تهاجر مئات الملايين من الطيور مرتين كل عام بين قارتي أوروبا وأفريقيا، بالإضافة إلى الهجرة الداخلية في قارة أفريقيا.
 

التعاون مع وزارة السياحة لتوسيع السياحة البيئية
 

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الوزارة تسعى بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومختلف أصحاب المصلحة إلى التوسع في السياحة البيئية المستدامة في مصر.

 ونوهت إلى تنفيذ زيارة ميدانية بالتعاون مع وزارة السياحة والجمعية المصرية لحماية الطبيعة لبحث سبل تعزيز السياحة البيئية المستدامة في مدينة أسوان وبحيرة ناصر.
 

جهود وزارة البيئة لرفع الوعي البيئي
 

واستعرضت وزيرة البيئة الجهود التي قامت بها الوزارة على مدار السنوات الماضية لرفع الوعي البيئي لدى المجتمع بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية. 

وأعربت عن سعادتها في نجاح الوزارة في تحقيق الهدف المنشود، حيث أصبح المواطنون يقومون بالإبلاغ عن الاتجار غير المشروع بالحيوانات والطيور، ويتم التعامل على الفور مع تلك البلاغات واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
 

الجمعية المصرية لمصوري الحياة البرية تشيد بجهود وزارة البيئة
 

وثمن المستشار محمد هاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لمصوري الحياة البرية، جهود وزارة البيئة للنهوض بالبيئة المصرية، مشيدًا بالتحول الإيجابي في لغة الحوار حول مفهوم البيئة بين المواطنين. 

وأثنى على قرار منع الصيد الجائر، وحرص الوزارة على توفير بدائل وظيفية للصيادين لضمان استدامة معيشتهم. وأكد أن الجمعية تعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة البيئة لتعزيز الوعي البيئي، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على التنوع البيولوجي.
 

معرض مصوري الطيور في مصر


ويهدف معرض "مصوري الطيور في مصر" إلى تسليط الضوء على فن تصوير الطيور وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الحياة البرية في مصر. ويتضمن المعرض جلسات نقاشية حول أحدث تقنيات التصوير، والتحديات التي يواجهها المصورون، وأساليب التوثيق الفوتوغرافي. 

ويشارك في المعرض متسابقون تتراوح أعمارهم بين 14 و70 عامًا، وقد ارتفع عدد المشاركين في المعرض هذا العام ليصل إلى 108 مصورًا، مع تخصيص جوائز لأول 10 مراكز.
 

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