مسرح كمال في كازان مركز ثقافي متعدد الوظائف (صور)

يمثل مسرح كمال أو غاليا سغار، الذي اقيم فيها منتدي كازانيش العمارة والبناء في مدينة كازان عاصمة دولة تتارستان الروسية علي مدار ثلاث أيام بمشاركة مصرية وأكثر من 20 دولة و6000 مشارك، تطور فن المسرح التتري، و في الوقت نفسه، لا تقتصر قدراته على الوظائف المسرحية، فإنه مركز ثقافي متعدد الوظائف ومساحة عامة متاحة لسكان وضيوف المدينة ليس فقط أثناء العروض.

جولة بمسرح كمال

وخلال جولة لـ «فيتو» في هذا المسرح الكبير الذي يقع على مساحة كبيرة ممتدة على بحيرة كابان وثلاث طوابق علوية

قال جيلمانوف إلياس، مدير المسرح، إنه تشير المثلثات المصنوعة من الزجاج والألمنيوم إلى ظاهرة "زهور الجليد" الطبيعية التي تحدث أحيانًا على بحيرة كابان في الشتاء. كما تم توريث الشكل المثلثي من مبنى مسرح كمال القديم، الذي يقع على الشاطئ المقابل للبحيرة. يعكس المظهر الخارجي الديناميكي صورًا من الثقافة البصرية التتارية مثل السهام والمآذن، فكل مثلث من مثلثات الواجهة فريد من نوعه ولا يتكرر.

وأضاف إلياس: إن الطابقين الأول والثاني عبارة عن منطقة مفتوحة للجمهور: تقع فيه أكثر من ردهة، وغرف المسرح، والكافيتريا، ومساحات العرض، والمبنى هنا قابل للنفاذ بالكامل، يمكن للزوار المرور بحرية عبر المسرح من شارع خادي تاكتاش إلى الجسر.

مركز ثقافي وفني

وأشار الياس، أن الطابق الثالث متاح بشكل أساسي للفنانين والموظفين المسرحيين. وتوجد غرف الملابس ومركز الصحافة وورش العمل والمنطقة الإدارية هناك، وتحيط غرف الملابس بفناء الممثلين مع منطقة للأطفال.ط،و يفترض المشروع أن يكون عموديًاكما جري ربط المساحة: من الطابق الثالث، يمكن للممثلين وموظفي المسرح الآخرين الوصول مباشرة إلى المسرح وغرف التدريب.

واوضح الياس، انه تُعد القاعة الكبرى، التي تتسع لـ 771 مقعدًا، مساحة مركزية، وتحتوي على شرفتين وثلاثة مستويات من الردهة. وتذكّر قببها المقوسة وأشكالها نصف الدائرية المتدفقة بعمارة المساجد، كما ان القاعة العالمية هي مساحة متعددة الاستخدامات على هيئة "الصندوق الأسود"، حيث تساعد الجدران والسقف الداكنان في تركيز الانتباه على المسرح ويسمح هذا التصميم بتكيف القاعة مع الأحداث المختلفة.

واستكمل تتميز القاعة الشرقية بوجود نافذة كبيرة تطل على بحيرة كابان، كما تم تزيين جدران القاعة بقطع نقدية، وهذا العنصر الزخرفي مستوحى من سلاسل البريد التتارية ومجوهرات الإيزو. كما تطلب الشكل الدائري للقاعة حلولًا صوتية معقدة: حيث توفر العملات الجصية التي يبلغ وزن كل منها 40 كجم الانعكاس الصوتي اللازم. ويتم تصنيع العملات في تتارستان بإتقان شديد، حيث يشبه سطحها المعدن. وتبلغ سعة القاعة 241 مقعدًا.

واختتم الجولة بأنه تم تصميم قاعة الغرفة لاستضافة الأحداث الصغيرة ذات الأشكال المختلفة: المحاضرات والعروض الموسيقية والاجتماعات مع الفنانين. كما يمكن تحويلها حسب المهمة. توفر النافذة البانورامية إطلالة على بحيرة كابان. يطل تراس سطح المسرح على البحيرة ووسط المدينة ومبنى مسرح كمال التاريخي. يوجد مطعم مع مداخل منفصلة من الشارع ومن الردهة المركزية.

وتتناسب الحديقة القريبة من المسرح الجديد بشكل طبيعي مع مفهوم جسر بحيرة كابان. فهيعبارة عن مساحة مسرح مفتوحة ومكان للراحة، مدمجة في مسار المشي على طول البحيرة

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