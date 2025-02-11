المتهم بقتل عريس العياط يستأنف على حكم حبسه

تقدم "هشام" المتهم في واقعة ذبح "عريس العياط" بعد شهر من زواجه، بسبب خلاف بينهما على سهرة حمراء مع فتاة ليل؛ بالاستئناف على حكم إدانته بالسجن المؤبد، وحددت جهات التحقيق الاسبوع الثاني من الشهر القادم لنظر جلسات المحاكمة.

وقضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عفيفي محمود المنوفي، في 19 ديسمبر الماضي، بمعاقبة المتهم "هشام" بذبح "عريس العياط" بعد شهر من زواجه في إحدى قرى العياط، بسبب خلاف بينهما على سهرة حمراء مع فتاة ليل؛ بالسجن المؤبد.

تفاصيل مقتل عريس العياط بعد ٣ شهور من زواجه

كشفت تحقيقات النيابة تفاصيل مقتل عريس العياط بعد ٣ شهور من زواجه، والعثور على جثته في إحدى زراعات بالعياط، وأفادت التحقيقات أن فتاة ليل وراء الحادث.

البداية كانت بتغيب المجني عليه، ويعمل موظفا في إحدى الشركات، عن منزله لفترة، ثم عثر الأهالي على جثته وسط الزراعات فى نطاق قرية "السعودية" بدائرة مركز شرطة العياط.

أقوال أصدقاء عريس العياط في التحقيقات

واعترف أصدقاء العريس المجني عليه أنه كان يتفق مع صديق له لإحضار «فتيات ليل» له من فترة لأخرى لقضاء ليلة حمراء برفقتهن مقابل مبلغ مادي يتقاضاه صديقه الذي يلعب دور «قواد».

وقال أصحاب الضحية إنه في يوم الجريمة اتصل العريس بصديقه ليحضر له فتاة لممارسة الرذيلة معها وبعد الاتفاق على المقابل المادي حددا مكان اللقاء في «عشة» وسط الأراضي الزراعية التقيا فيها عدة مرات مسبقا لبعدها عن المنازل والأهالي خشية اكتشاف أمرهم، وعندما ذهب العريس حضر إليه صديقه دون أن يحضر الفتاة ليتأكد من حصوله على أمواله أولا ففوجئ بإحضار العريس شباب آخرين بعدما وعدهم بليلة صاخبة مع الفتاة التي ستحضر له.

ورفض الصديق وجود آخرين بذات المبلغ المالي قائلا: «متفقناش على كده» واختلف مع العريس الذي تشاجر معه مرددا: «مش هتبوظلي الليلة» وأخرج سلاحا أبيض من بين طيات ملابسه وهدد به صديقه فجرح يده ليتمكن الصديق في لحظة خاطفة أن ينتزع السلاح من يد العريس ويغرسه في صدره ثم تلاه بتسديد عدة طعنات أخرى وسط ذهول باقي الشباب الذين شاهدوا الجريمة من بدايتها إلا أنهم ومع سقوط العريس «المجني عليه» على الأرض فروا هاربين خشية تورطهم في الجريمة بينما فر المتهم هاربا قبل أن تنجح تحريات مباحث مركز شرطة العياط في تتبع خط هروبه وإلقاء القبض عليه.

اتفق معايا على فتاة ليل وضحك عليا في الفلوس

واعترف المتهم بارتكابه للواقعة، موضحا أن الضحية اتفق معه لإحضار "فتاة ليل" لقضاء ليلة حمراء مقابل مبلغ مادي.

وأضاف المتهم: تفاجأت بالضحية أحضر أصدقائه معه، رفضت دفع مبلغ زيادة عن المتفق عليه لحضور أصدقائه معه فحدثت المشاجرة، متابعا: ما اتفقناش على الفلوس دي فاستل الضحية سلاح أبيض وهددني، فأخذته منه وطعنته عدة طعنات نافذة.

حل لغز مقتل عريس العياط

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة تلقت إخطارا من مستشفى العياط العام، يفيد بوصول جثة لشاب في العقد الثالث من العمر، وبها إصابات متفرقة في الرقبة والصدر ومناطق أخرى من الجسم.

العثور على جثة عريس العياط وسط الزراعات

على الفور وجه العميد محمد مختار رئيس المباحث الجنائية لقطاع جنوب الجيزة، بسرعة انتقال رجال المباحث إلى مكان الحادث، والبدء في إجراء التحريات اللازمة وكشف ملابسات الحادث، وتبين من خلال التحريات والتحقيقات التي أشرف عليها العقيد محمد على مفتش مباحث فرقة العياط والبدرشين، أن المجني عليه عريس جديد، حيث تزوج منذ 3 أشهر فقط، ويعمل موظفا فى إحدى الشركات، ويوم الحادث تغيب عن منزله لفترة، ثم عثر الأهالي على جثته وسط الزراعات فى نطاق قرية “السعودية" بدائرة مركز شرطة العياط.

بدأ فريق من المباحث الجنائية فى إجراء التحريات المكثفة حول الحادث، وتضمنت تلك التحريات، الاستماع للشهود من أقارب المجنى عليه، وأصدقائه المقربين ومعارفه، بالإضافة إلى البحث فى وجود خلافات تربطه بأحد من أهالي المنطقة.

وتم فحص خطوط سير المجني عليه وآخر مشاهدات له قبل العثور على جثته ليتم تحديد هوية عدد من الشباب الذين شوهدوا برفقته قبل اختفائه وباستدعائهم سردوا كافة تفاصيل الجريمة.

وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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