الثلاثاء 11 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محامي الجفالي: اللاعب يشبه محمد صلاح في طريقة لعبه وتلقى عروض أوروبية لكنه فضل الزمالك

أحمد الجفالي، فيتو
أحمد الجفالي، فيتو

قال عبد الرحمن شوشان، محامي أحمد الجفالي لاعب الاتحاد المنستيري التونسي المنضم مؤخرًا إلى الزمالك، إن الأخير يعد أحد أبرز المواهب الواعدة في الكرة التونسية.

 

أحمد الجفالي كان قريبا من جالطة سراي 

وأشار عبد الرحمن شوشان عبر برنامج الكورة مع فايق بقناة MBC MASR2 إلى أن أحمد الجفالي خضع لمعايشة من قبل مع جالطة سراي التركي ولعب مع فريق الشباب هناك وكان محل إعجاب مسؤولي الفريق الأول هناك.

وأضاف: "لم تكتمل تجربة الجفالي مع جالطة سراي ورحل إلى المنستيري قبل انتقاله للزمالك بعد مفاوضات مكثفة وسريعة".

وأوضح: "الجفالي تلقى عدة عروض أوروبية لكنه فضل الزمالك الذي كان أكثر جدية وحسم الأمور".

 

الجفالي يشبه محمد صلاح 

وتابع: "أنا بشكل شخصي كنت أطمع في انتقاله لفريق أوروبي لأنه مثل محمد صلاح للكرة التونسية، فأسلوب لعبه يشبه قائد منتخب مصر".

وأكد أن "فاتح تريم مدرب جالطة سراي السابق رحل فجأة عن الفريق، وهو من كان يدعم بقوة ضم الجفالي، فعاد اللاعب إلى تونس مجددًا".

وأشار إلى أن "مصطفى محمد لاعب منتخب مصر زامل الجفالي أثناء وجوده مع جالطة سراي وكان له تأثير كبير على وجهة اللاعب لأن مصطفى لعب للزمالك وخرج إلى أوروبا مما جعل الجفالي يفكر في تكرار نفس التجربة".

وأوضح أن "سيسكا موسكو الروسي كان مهتمًّا بضم الجفالي، لكن الزمالك حسم الأمور بشكل أسرع".

وأردف: "أحمد مصطفى زيزو جناح الزمالك أشاد بقدرات الجفالي وأخبرنا أنه سيكون مستقبل النادي، كما تحدث معه التونسي سيف الدين الجزيري كثيرا خلال مرانه الأول".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد الجفالي الزمالك عبد الرحمن شوشان الاتحاد المنستيري الجفالي

مواد متعلقة

الجفالي يكشف عن رأي والده عندما علم بانضمامه إلى الزمالك ويوجه رسالة لجماهير الأبيض

ميدو: خطاب الزمالك المنتشر لضم جيلسون دالا لاعب الوكرة "مزور"

الراحل أحمد رفعت يظهر في فيديو تقديم أحمد الجفالي لاعبا في الزمالك

قبل صلاح مصدق، 8 مغاربة ارتدوا قميص الزمالك أبرزهم بن شرقي
ads

الأكثر قراءة

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية، موعد زيادة المرتبات 2025 ورفع الحد الأدنى للأجور

تحت الصفر، درجات الحرارة غدا الثلاثاء فى مصر

لقنه درس التاريخ، تعليق أحمد الشرع على مخطط ترامب لتهجير الفلسطينيين إلى الأردن ومصر

قبلته وأهدته بوكيه ورد، إحالة الزوجين أصحاب واقعة طابور المدرسة بالشرقية للنيابة الإدارية

تحقيق عاجل في واقعة تقبيل وكيلة مدرسة يد زوجها أمام الطلاب بالشرقية (فيديو وصور)

ترحيلات الجيزة تتسلم عصام صاصا تمهيدا للإفراج عنه من قسم شرطة الطالبية

زلزال بقوة 5.1 درجة يهز شمال المغرب

ريفيرا الشرق الأوسط، ترامب يعرض تفاصيل مشروع غزة وهدفه في أراضي مصر والأردن

منوعات

المزيد

ارتفاع حصيلة ضحايا حافلة الموت بجواتيمالا وإعلان الحداد (فيديو)

قرد يتسبب في قطع الكهرباء في سيريلانكا وغضب عارم يجتاح البلاد

عشرات القتلى في تحطم حافلة بجواتيمالا

رائد فضاء روسي يقدم أطروحة الماجستير من الفضاء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس بالبورصات العالمية اليوم الإثنين 10- 02- 2025

آخر تطورات أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الإثنين 10 فبراير 2025

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

بكام كيلو الأرز في الأسواق اليوم الإثنين 10/2/2025

المزيد

انفوجراف

المحافظات والإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة علوم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 11 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 11 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 11 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية