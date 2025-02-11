محامي الجفالي: اللاعب يشبه محمد صلاح في طريقة لعبه وتلقى عروض أوروبية لكنه فضل الزمالك

قال عبد الرحمن شوشان، محامي أحمد الجفالي لاعب الاتحاد المنستيري التونسي المنضم مؤخرًا إلى الزمالك، إن الأخير يعد أحد أبرز المواهب الواعدة في الكرة التونسية.

أحمد الجفالي كان قريبا من جالطة سراي

وأشار عبد الرحمن شوشان عبر برنامج الكورة مع فايق بقناة MBC MASR2 إلى أن أحمد الجفالي خضع لمعايشة من قبل مع جالطة سراي التركي ولعب مع فريق الشباب هناك وكان محل إعجاب مسؤولي الفريق الأول هناك.

وأضاف: "لم تكتمل تجربة الجفالي مع جالطة سراي ورحل إلى المنستيري قبل انتقاله للزمالك بعد مفاوضات مكثفة وسريعة".

وأوضح: "الجفالي تلقى عدة عروض أوروبية لكنه فضل الزمالك الذي كان أكثر جدية وحسم الأمور".

الجفالي يشبه محمد صلاح

وتابع: "أنا بشكل شخصي كنت أطمع في انتقاله لفريق أوروبي لأنه مثل محمد صلاح للكرة التونسية، فأسلوب لعبه يشبه قائد منتخب مصر".

وأكد أن "فاتح تريم مدرب جالطة سراي السابق رحل فجأة عن الفريق، وهو من كان يدعم بقوة ضم الجفالي، فعاد اللاعب إلى تونس مجددًا".

وأشار إلى أن "مصطفى محمد لاعب منتخب مصر زامل الجفالي أثناء وجوده مع جالطة سراي وكان له تأثير كبير على وجهة اللاعب لأن مصطفى لعب للزمالك وخرج إلى أوروبا مما جعل الجفالي يفكر في تكرار نفس التجربة".

وأوضح أن "سيسكا موسكو الروسي كان مهتمًّا بضم الجفالي، لكن الزمالك حسم الأمور بشكل أسرع".

وأردف: "أحمد مصطفى زيزو جناح الزمالك أشاد بقدرات الجفالي وأخبرنا أنه سيكون مستقبل النادي، كما تحدث معه التونسي سيف الدين الجزيري كثيرا خلال مرانه الأول".

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