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رياضة

محمد عبد الجليل: الأهلي "هيزعل" بابا فاسيليو في مباراة غزل المحلة

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

أكد محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن التونسي علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قادر على استعادة مستواه.

 

علي معلول سيعود لمستواه مع الأهلي 

وقال محمد عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة  "etc":" البعض غضب مني بسبب حديثي عن تجديد عقد علي معلول، وأنا لست ضد تجديد عقده مع الفريق، ونجلي يحبه جدًا".

وتابع:" أتوقع أن يستعيد علي معلول مستواه ويتألق مع الأهلي في الفترة القادمة".

وواصل: "فاركو يقدم كرة جيدة، ويقود الفريق أحمد خطاب، وهو مدرب اكتشاف ويمتلك قدرات كبيرة".

 

الأهلي سيفوز على غزل المحلة 3

وعن مباراة الأهلي وغزل المحلة: الأهلي سيفوز 3، وبابا فاسيليو هيزعل، والفريق استفاق بعد الصفقات التي أبرمها الفريق في يناير".

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محمد عبدالجليل علي معلول الأهلي غزل المحلة فاركو

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