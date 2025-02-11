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رياضة

عيد عبد الملك يهاجم جروس قبل مباراة فاركو ويؤكد: أتوقع أي نتيجة على حالة الزمالك

جروس، فيتو
جروس، فيتو

أكد أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، يعاني من أزمة فنية في الفترة الحالية بسبب كريستيان جروس مدرب الفريق.

 

تراجع مستوى بعض لاعبي الزمالك 

وقال عبدالملك، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة  "etc":" الزمالك يعاني من مشكلة فنية في الوقت الحالي، بسبب عدم ظهور بعض اللاعبين بمستواهم الطبيعي، والبعض كان يتواقع تألق اللاعبين مع جروس".

وتابع:" محمود جهاد، لاعب مميز، وسبق وأن دربته في النجوم ويستطيع اللعب في مركز 6، وفي الفترة الأخيرة أصبح له أدوار هجومية وسيفيد الزمالك".

وواصل: "الزمالك أصبح عنده ميزة في وسط الملعب بوجود لاعبي صغار السن، محمد السيد ومحمود جهاد ومحمد شحاتة".

وعن مباراة فاركو قال: "أتوقع أي نتيجة على حالة الزمالك، والمباراة صعبة على الزمالك، لكنه الأقرب للفوز".
 

وواصل:" أحمد خطاب مدرب فاركو، كان حارس مرمي، وبعد اعتزاله تولي منصب مساعد مدرب الحراس في فاركو".

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