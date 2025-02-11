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رياضة

ميدو: خطاب الزمالك المنتشر لضم جيلسون دالا لاعب الوكرة "مزور"

ميدو، فيتو
ميدو، فيتو

أكد أحمد حسام ميدو، عضو اللجنة الاستشارية بنادي الزمالك، أن الخطاب المنتشر للتعاقد مع اللاعب الأنجولي جيلسون دالا، نجم نادي الوكرة القطري، "مزور". 

وقال الإعلامي محمد شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc": "ميدو تواصل معنا وأكد أن خطاب الزمالك المنتشر لضم جيلسون دالا مزور وغير حقيقي".

غياب أحمد فتوح عن مباراة الزمالك وفاركو 

قال مصدر داخل نادي أن أحمد فتوح خارج قائمة الأبيض في مباراة فاركو والتي تجمعهما في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها اليوم الثلاثاء على إستاد برج العرب.

وأشار المصدر إلى أن أحمد فتوح يغيب عن مباراة الزمالك غدا أمام فاركو لداعي الإصابة.

وتنطلق مباراة الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة.

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