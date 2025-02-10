الثلاثاء 11 فبراير 2025
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رياضة

حكام مباريات الغد في الدوري المصري الممتاز

الدوري المصري الممتاز،
الدوري المصري الممتاز، فيتو

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة، عن حكام مباريات، غدا الثلاثاء، في الدوري المصري الممتاز، ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشر.

حكام مباراة الأهلي وغزل المحلة 

حكام مباراة الزمالك وفاركو

حكام مباراة بتروجت وسموحة

إمام عاشور أفضل هدف في الجولة 12

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اختيار هدف إمام عاشور في مرمى بتروجيت، كأفضل هدف في الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

كان إمام عاشور سجل هدف الأهلي الأول في مرمى بتروجيت، في اللقاء الذي جمع الفريقين الخميس الماضي ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري، والتي حسمها الأهلي لصالحه بهدفين مقابل هدف. 

مواعيد الجولة الـ13 من الدوري المصري الممتاز

الثلاثاء 11 فبراير

سموحة ضد بتروجت.. 4 عصرًا

فاركو ضد الزمالك..4 عصرًا

الأهلى ضد غزل المحلة..7 مساء

الأربعاء 12 فبراير

الجونة ضد الإسماعيلى.. 4 عصرًا

زد إف سي ضد سيراميكا.. 4 عصرًا

المصري ضد البنك الأهلى.. 7 مساء

بيراميدز ضد حرس الحدود..7 مساء

الخميس 13 فبراير

مودرن سبورت ضد طلائع الجيش..4 عصرًا

إنبى ضد الاتحاد السكندري..7 مساء

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