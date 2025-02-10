الإثنين 10 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

هيئة الكتاب تفتتح المعرض الثاني بجامعة زويل

جانب من الافتتاح،
جانب من الافتتاح، فيتو

 

افتتحت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين اليوم الدورة الثانية من معرض كتاب جامعة زويل، والذي يشارك فيه قطاعات وزارة الثقافة المعنية بالنشر، من بينها: "الهيئة العامة للكتاب"، و"الهيئة العامة لقصور الثقافة"، و"دار الكتب والوثائق القومية".

 

ويستمر المعرض من 10 فبراير حتى 12 من الشهر ذاته، وتقدم الهيئة مجموعة كبيرة من إصداراتها الحديثة في المعرض، والتي تضم إصدارات في كافة فروع المعرفة، من بينها إصدارات سلسلة الإبداع العربي، وسلسلة النشر العام، وعلم المصريات، وتاريخ المصريين، وأدباء القرن العشرين، وديوان الشعر المصري، وعقول، والتراث، والتراث الحضاري، وغيرها من السلاسل، بجانب مؤلفات عميد الأدب العربي طه حسين، وموسوعة سليم حسن، وموسوعة الأغاني لأبى الفرج الأصفهانى.

 

أبرز المؤلفات

 

 كما تشارك الهيئة في المعرض بالعديد من المؤلفات، المختلفة من بينها كتاب  «الجولة العربية الإسرائيلية الرابعة عام 1973»، للواء أركان حرب متقاعد محمود محمد طلحة، وكتاب «حرب أكتوبر 1973 بين الحقائق والأكاذيب»، للواء محمد عبد الخالق قشقوش، وكتاب «الذكاء الاصطناعي» للدكتور هشام نبيه، والأعمال الشعرية الكاملة للشاعر أشرف عامر، وكتاب «الأمن القومي للدولة.. المقومات والتحديات» للواء دكتور محمد الدسوقي سيد الأهل، وبدائع الزهور، وغيرهم.

 

أيضًا تشارك الهيئة في المعرض بالعديد من المؤلفات الصادرة حديثا، من بينها أعمال الدكتور مصطفى ناصف والتي تضم كتاب "مسئولية التأويل"، كتاب "نظرية المعنى في النقد العربي"، وكتاب "الصورة الأدبية، وكتاب "لعبة الكتابة" وغيرهم، وأيضا أعمال سليمان العطار من بينهم: "عقلان وثقافتان"، و"الناس لن تدخل الجحيم"، وأحدث إصدارات  سلسلة ديوان الشعر المصري ومنهم: "ابن الكيزاني"، و"المهذب بن الزبير"، و"ابن قلاقس"، و" ابن وكيع التنيسي"، وغيرهم.

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هيئة الكتاب معرض الكتاب وزارة الثقافة وزير الثقافة

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